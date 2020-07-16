2020-07-16T18:05:01+03:00
Общество

Министр Якушев ответил, что мешает строить жилье в России дешевле

Глава ведомства в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о главных задачах, которые стоят перед строительной отраслью
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир ЯкушевВладимир ЯкушевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Минстроя Владимир Якушев в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о главных проблемах, которые мешают сделать жилье в России дешевле.

- Барьеры административные у нас действительно пока еще достаточные,- сказал он в эфире программы "Вечерний Мардан". - От момента строительства до ввода в эксплуатацию проходит 4 года. Мы хотим уменьшить этот срок на год. Чем дольше строим, тем дороже стоимость квадратного метра – инфляция, банковский процент. За это заплатит в конечном счете потребитель.

Поэтому в ведомстве рассчитывают подготовить такие поправки, чтобы ускорить процесс строительства жилых домов.

Заработал еще один механизм – субсидирование про процентам, на эту меру поддержки могут рассчитывать застройщики до 2022 года. Но только те компании, которые не снижают число работников и введут все объекты в срок.

- 12 миллиардов рублей выделено на это. В Минстрое работает специальная комиссия по отбору таких компаний,- сообщил Якушев.

Он рассказал о предложении выделять из компенсационных фондов кредиты организациям, у которых возникли временные проблемы по строительству бюджетных объектов и зарплате.

Министр рассказал о льготной ипотеке под 6,5 процентов, уже выдано кредитов на 182 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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