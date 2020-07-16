2020-07-16T17:42:14+03:00
Общество

Росгвардия впервые показала убранство главного храма ведомства

Князь-Владимирский храм строится в подмосковной Балашихе
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: РосгвардияФото: Росгвардия
Изменить размер текста:

16 июля Росгвардия впервые пригласила журналистов в Князь-Владимирский храм - главный храм ведомства, который строится в подмосковной Балашихе. Сейчас там завершаются работы по внутренней и внешней отделке.

В присутствии гостей в храме установили два иконостаса. На верхнем ярусе храма проводится монтаж мраморного иконостаса. Убранство нижнего иконостаса гармонично украшено изделиями из металла: обрамлением и вставками из латуни и мельхиора. Украшение иконостаса также дополняют позолоченные элементы, подчеркивающие красоту икон.

Строительство главного храма Росгвардии

Строительство главного храма Росгвардии

С журналистами в главном храме Росгвардии встретились офицеры, настоятель храма протоиерей Максим Беликов и представитель подрядчика Алексей Кузнецов.

Строители показали представителям СМИ помещения верхнего и нижнего храмов, а также рассказали, как осуществлялись сложные инженерные работы по подъему и монтажу 11-тонного купола и освященного креста.

Строительство главного храма Росгвардии

Строительство главного храма Росгвардии

Журналисты также смогли оценить масштаб и красоту звонницы, в которой установлены 14 колоколов. Их общий вес составляет 7 тонн. Сама звонница расположена на расстоянии 27 метров от земли.

Росгвардия впервые показала внутреннее убранство строящегося Главного храма ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мечта о непобедимой Украине»: Зеленский призвал все партии объединиться и «вернуть свои территории»
Елизавета II посвятит ветерана в рыцари за благотворительный сбор для медиков в 30 миллионов фунтов стерлингов
Собянин уверен, что "Социальный мониторинг" спасает жизни десятков тысяч москвичей
Собянин заявил, что уничтожить коронавирус невозможно
Ильхам Алиев сообщил об отсутствии переговоров по Карабаху
Сергей Собянин: Москвичи ежедневно сдают около 70 тысяч тестов на коронавирус
Собянин: статистику по заболевшим и умершим от коронавируса в Москве публикуют открыто
Собянин ответил на обвинения в резкой отмене ограничений в Москве
Фильм Алексея Учителя «Цой» выйдет на экраны 27 августа
Глава Минстроя рассказал об увеличении максимальной стоимости квартир под льготную ипотеку
Россиян, прибывших из-за рубежа, обяжут заполнять форму на сайте госуслуг