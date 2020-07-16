Росгвардия впервые показала убранство главного храма ведомства
16 июля Росгвардия впервые пригласила журналистов в Князь-Владимирский храм - главный храм ведомства, который строится в подмосковной Балашихе. Сейчас там завершаются работы по внутренней и внешней отделке.
В присутствии гостей в храме установили два иконостаса. На верхнем ярусе храма проводится монтаж мраморного иконостаса. Убранство нижнего иконостаса гармонично украшено изделиями из металла: обрамлением и вставками из латуни и мельхиора. Украшение иконостаса также дополняют позолоченные элементы, подчеркивающие красоту икон.
Строительство главного храма Росгвардии
С журналистами в главном храме Росгвардии встретились офицеры, настоятель храма протоиерей Максим Беликов и представитель подрядчика Алексей Кузнецов.
Строители показали представителям СМИ помещения верхнего и нижнего храмов, а также рассказали, как осуществлялись сложные инженерные работы по подъему и монтажу 11-тонного купола и освященного креста.
Строительство главного храма Росгвардии
Журналисты также смогли оценить масштаб и красоту звонницы, в которой установлены 14 колоколов. Их общий вес составляет 7 тонн. Сама звонница расположена на расстоянии 27 метров от земли.
Росгвардия впервые показала внутреннее убранство строящегося Главного храма ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU