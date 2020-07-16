Росгвардия впервые показала убранство главного храма ведомства

16 Июль 2020 2020-07-16T17:42:14+03:00

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16 июля Росгвардия впервые пригласила журналистов в Князь-Владимирский храм - главный храм ведомства, который строится в подмосковной Балашихе. Сейчас там завершаются работы по внутренней и внешней отделке.

В присутствии гостей в храме установили два иконостаса. На верхнем ярусе храма проводится монтаж мраморного иконостаса. Убранство нижнего иконостаса гармонично украшено изделиями из металла: обрамлением и вставками из латуни и мельхиора. Украшение иконостаса также дополняют позолоченные элементы, подчеркивающие красоту икон.

Строительство главного храма Росгвардии

С журналистами в главном храме Росгвардии встретились офицеры, настоятель храма протоиерей Максим Беликов и представитель подрядчика Алексей Кузнецов.

Строители показали представителям СМИ помещения верхнего и нижнего храмов, а также рассказали, как осуществлялись сложные инженерные работы по подъему и монтажу 11-тонного купола и освященного креста.

Строительство главного храма Росгвардии

Журналисты также смогли оценить масштаб и красоту звонницы, в которой установлены 14 колоколов. Их общий вес составляет 7 тонн. Сама звонница расположена на расстоянии 27 метров от земли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790912" frameborder="0"></iframe> Росгвардия впервые показала внутреннее убранство строящегося Главного храма ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU