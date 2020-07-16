2020-07-16T18:40:15+03:00
Общество

Собянин ответил на обвинения в резкой отмене ограничений в Москве

Город все ещё продолжает выходить из эпидемии [видео, эксклюзив kp.ru]
Светлана ВОЛКОВА
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В эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) мэр Москвы Сергей Собянин ответил на обвинения в неожиданной отмене ограничений.В эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) мэр Москвы Сергей Собянин ответил на обвинения в неожиданной отмене ограничений.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Резкого выхода из режима самоизоляции в Москве не произошло. В эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) мэр Москвы Сергей Собянин ответил на обвинения в неожиданной отмене ограничений. На самом деле, как считает мэр, все проходило поэтапно.

- Почему все решили, что мы разом все сняли? - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM). - Но 13-го, в понедельник, очередные меры, еще через неделю – еще. Город выходит из эпидемии постепенно уже два месяца. Мы двигаемся достаточно трезво, спокойно и разумно. И никаких скачков нет.

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При этом мэр признает, что для москвичей было неожиданно выйти на улицу, на летние веранды.

- После самоизоляции прогулки произвели такой эффект – вау! Но я считаю, что мы сделали абсолютно правильно, - отметил Собянин.

Мэр также напомнил, как его обвиняли в принятии решения для проведения парада, потом - для голосования за Конституцию.

- Но после парада и голосования ничего плохого не произошло, - сказал Собянин. - Мы дальше выходим из эпидемии. А все страхи один за другим отметаются уже не мной, а жизнью.

Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ru и слушайте на Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).

Сергей Собянин: «От коронавируса, как гриппа и насморка, полностью избавиться невозможно».Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью Радио «Комсомольская правда»

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Сайт kp.ru публикует полную версию первой части беседы с мэром Москвы, который дал эксклюзивное интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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