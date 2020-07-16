Сергей Собянин: Москвичи ежедневно сдают около 70 тысяч тестов на коронавирус

16 Июль 2020 2020-07-16T18:39:45+03:00

В столице развернули тысячи коек для больных коронавирусом. На фото мэр Сергей Собянин и главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко (справа) осматривают перепрофилированные под ковид палаты стационара. Сегодня большинство из них вернулись к приему обычных пациентов. Фото: Денис Гришкин, пресс-служба мэра Москвы.

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В Москве количество тестирования на коронавирус в два раза больше, чем в других регионах России. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM). По его словам, цифры является одной из самых высоких в мире. При этом, помимо ПЦР-тестов (мазок из носа и ротоглотки. - Прим.), в столице еще делают ИФА, которые вообще не учитываются в статистике.

- В день проводим около 70 тысяч исследований, - сказал Сергей Собянин. - То есть, за десять дней проверяем, условно, 700 тысяч человек.

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С четверга, как напомнил мэр, в Москве открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на ковид в поликлиниках.

Он отметил, что количество заболевших москвичей уменьшается.

- За последние полтора месяца ковидных пневмоний каждую неделю у нас все меньше и меньше – на 10, 15, 20 процентов, - сказал Собянин. - Цифры постоянно снижаются, и этот показатель объективный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/790917" frameborder="0"></iframe> Сергей Собянин: «От коронавируса, как гриппа и насморка, полностью избавиться невозможно».Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью Радио «Комсомольская правда»

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ИСТОЧНИК KP.RU