Собянин заявил, что уничтожить коронавирус невозможно

16 Июль 2020 2020-07-16T18:25:29+03:00

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) о том, что уничтожить коронавирус невозможно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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С коронавирусом люди теперь будут жить всегда. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) о том, что уничтожить коронавирус невозможно.По его словам, остановить распространение эпидемии поможет только естественная иммунизация населения.

- Я думаю, нам долго придется ждать последнего больного, - сказал Собянин. - Все равно, что пытаться искоренить грипп или насморк. Это невозможно. Ковид по сути такой же вирус, как другие виды вирусов гриппа, но он более жесткий, быстрее распространяется и тяжелее для организма. Мы теперь будем с ним жить всегда.

Сергей Собянин: «Колоссального всплеска по коронавирусу в ближайшее время не будет» 00:00 00:00

Мэр считает, что нужно научиться вовремя диагностировать ковид, лечить его и делать антивирусные прививки.

- Никакого колоссального всплеска заражения в ближайшее время не будет, - отметил Собянин. - Хотя, конечно, возможны какие-то колебания. Но при эпидемии в таких масштабах и без вакцины есть только один способ остановить агрессивную инфекцию. Это естественная иммунизация населения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/790917" frameborder="0"></iframe> Сергей Собянин: «От коронавируса, как гриппа и насморка, полностью избавиться невозможно».Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью Радио «Комсомольская правда»

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ИСТОЧНИК KP.RU