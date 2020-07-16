2020-07-16T18:20:54+03:00
В мире

Ильхам Алиев сообщил об отсутствии переговоров по Карабаху

Глава Азербайджана назвал бессмысленными проведение переговоров в формате видеоконференций
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Азербайджана Ильхам АлиевПрезидент Азербайджана Ильхам АлиевФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии переговорного процесса по урегулированию конфликта из-за Нагорного Карабаха, а проведение видеоконференции он назвал бессмысленными.

«Сегодня фактически переговорный процесс не ведется. Видеоконференции глав МИД Азербайджана и Армении не имеют значения», - заявил глава Азербайджана.

По его словам, такое состояние «только лишь означает, что минская группа ОБСЕ находится в действии», однако это «не означает быть действенным».

Напомним конфликт обострился накануне, 12 июля, когда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в артиллерийских обстрелах на границе. Баку заявил об убийстве 11 азербайджанских военных, Ереван сообщил о гибели двух армянских офицеров.

В минувшую среду, 15 июля, в МИД Армении и Азербайджана сообщили о готовности к переговорам, а снова ввести в регион наблюдателей ОБСЕ. Однако сегодня, 16 июля, Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боёв с Арменией, обвинив Ереван в обстреле населённые пункты, и пригрозив возможным ракетным ударом по Мецаморской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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