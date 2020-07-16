Собянин уверен, что "Социальный мониторинг" спасает жизни десятков тысяч москвичей

16 Июль 2020 2020-07-16T18:47:10+03:00

В эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мобильное приложение "Социальный мониторинг" во время пандемии помогает спасать жизни людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Система контролирует тех, кому нужно сидеть дома на карантине [видео, эксклюзив kp.ru]

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В эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мобильное приложение "Социальный мониторинг" во время пандемии помогает спасать жизни людей. По его словам, в нынешней ситуации подобный контроль необходим.

- Если бы такой системы не было, то реально заболевшие люди ходили бы по улицам, магазинам, - сказал Собянин. - Тогда у нас не тысячи умерших было бы, а несколько десятков тысяч умерших. То есть, речь идет о спасении жизни десятков тысяч москвичей. Это высокая цена, и стоит того, чтобы вводить такие относительно жесткие меры.

Мэр отметил, что сами эти меры с точки зрения мировой практики высокотехнологичны.

- Практически ни в одной стране мира не использовали такой масштабный комплекс - электронные пропуска, наблюдение видеокамер, распознавание лиц, социальный мониторинг, - сказал Собянин. - Москва - цифровой город, и умные технологии уже четко отработаны. С чистого листа этого никогда не сделаешь.

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В то же время мэр подтвердил, что "Социальный мониторинг" не всегда верно выписывает штрафы нарушителям.

- Небольшая доля штрафов, буквально единицы процентов, были выписаны некорректно, - сообщил Собянин. - Но их всегда можно оспорить. Если есть какие-то сомнения, то трактуем их в пользу человека, который оспаривает эти действия.

Мэр добавил, что у жителей есть выбор - пользоваться "Социальным мониторингом" или отказаться.

- Некоторые говорят, это бесчеловечно, пропуска, слежение через видеокамеры, социальный мониторинг, - сказал Собянин. - Мы никого насильно не заставляем. Не нравится контроль, тогда, пожалуйста, в обсерватор или инфекционную больницу. Две недели в больнице заменят вам социальный мониторинг с несколькими селфи в течение дня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/790917" frameborder="0"></iframe> Сергей Собянин: «От коронавируса, как гриппа и насморка, полностью избавиться невозможно».Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью Радио «Комсомольская правда»

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ИСТОЧНИК KP.RU