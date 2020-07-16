2020-07-16T18:47:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин уверен, что "Социальный мониторинг" спасает жизни десятков тысяч москвичей

Система контролирует тех, кому нужно сидеть дома на карантине [видео, эксклюзив kp.ru]
Светлана ВОЛКОВА
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В эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мобильное приложение "Социальный мониторинг" во время пандемии помогает спасать жизни людей.В эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мобильное приложение "Социальный мониторинг" во время пандемии помогает спасать жизни людей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мобильное приложение "Социальный мониторинг" во время пандемии помогает спасать жизни людей. По его словам, в нынешней ситуации подобный контроль необходим.

- Если бы такой системы не было, то реально заболевшие люди ходили бы по улицам, магазинам, - сказал Собянин. - Тогда у нас не тысячи умерших было бы, а несколько десятков тысяч умерших. То есть, речь идет о спасении жизни десятков тысяч москвичей. Это высокая цена, и стоит того, чтобы вводить такие относительно жесткие меры.

Мэр отметил, что сами эти меры с точки зрения мировой практики высокотехнологичны.

- Практически ни в одной стране мира не использовали такой масштабный комплекс - электронные пропуска, наблюдение видеокамер, распознавание лиц, социальный мониторинг, - сказал Собянин. - Москва - цифровой город, и умные технологии уже четко отработаны. С чистого листа этого никогда не сделаешь.

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В то же время мэр подтвердил, что "Социальный мониторинг" не всегда верно выписывает штрафы нарушителям.

- Небольшая доля штрафов, буквально единицы процентов, были выписаны некорректно, - сообщил Собянин. - Но их всегда можно оспорить. Если есть какие-то сомнения, то трактуем их в пользу человека, который оспаривает эти действия.

Мэр добавил, что у жителей есть выбор - пользоваться "Социальным мониторингом" или отказаться.

- Некоторые говорят, это бесчеловечно, пропуска, слежение через видеокамеры, социальный мониторинг, - сказал Собянин. - Мы никого насильно не заставляем. Не нравится контроль, тогда, пожалуйста, в обсерватор или инфекционную больницу. Две недели в больнице заменят вам социальный мониторинг с несколькими селфи в течение дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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