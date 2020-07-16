2020-07-16T18:58:28+03:00
Политика

Путин не планирует встречу с Трампом на Генассамблее ООН

Песков назвал «газетными размышлениями» публикации о возможной встречи двух лидеров в сентябре
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин не планирует встречу с Трампом на Генассамблее ООНПутин не планирует встречу с Трампом на Генассамблее ООНФото: REUTERS
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На данный момент у президента России Владимира Путина нет планов поездки на Генассамблею Организации объединенных наций в сентябре этого года и встречи там с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Никаких субстантивных планов на этот счет не имеется», - сказал представитель Кремля, комментируя возможну пездку главы государств в Нью-Йорк, и назвал «газетными размышлениями» публикации о возможной встречи двух лидеров в сентябре.

Напомним, о желании Трампа переговорить с Путиным в рамках Генассамблеи ООН, но с глазу на глаз, вероятно, после заседания, сообщало ранее издание The Times. Источник журналисты не называли, но заявили, что глава Белого дома хочет вернуть Россию в формат «Большой восьмерки».

Позже во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым намерения Трампа провести такую встречу подтвердил Госсекретарь США Майк Помпео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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