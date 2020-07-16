Евросоюз вновь отказался открывать границы для российских туристов

16 Июль 2020 2020-07-16T19:01:44+03:00

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Евросоюз опубликовал обновленный список стран, для граждан которых могут быть открыты границы и сняты ограничения на въезд. Россия вновь не вошла в этот перечень, сообщается на официальном сайте Совета Европы.

В этот раз в списке оказались те же государства, что и в прошлый, а именно: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай при условии подтверждения взаимности.

Правда, две страны из списка все же выбыли. Это Сербия и Черногория. В Евросоюзе такое решение объяснили ухудшением ситуации с коронавирусом в этих государствах.

В сообщении уточняется, что основной критерий для попадания с перечень безопасных стран - это ситуация с количеством новых заражений. Она должна быть аналогична или лучше, чем в Евросоюзе.

Этот список будет пересматриваться каждые две недели и при необходимости обновляться. Причем, данный перечень не является обязательным для стран-членов ЕС, многие европейские государства его не придерживаются.

Напомним, накануне в АТОР назвали восемь государств, готовых уже сейчас принять туристов из России. Большинство из них требуют от путешественников предоставить справку об отсутствии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU