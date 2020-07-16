Telegram вошел в топ-10 самых скачиваемых приложений в мире

16 Июль 2020 2020-07-16T19:47:55+03:00

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Telegram вошел в топ-10 самых загружаемых и часто используемых приложений в мире. Об этом сообщил основатель соцсети Павел Дуров, и поблагодарил всех пользователей приложения

«Спасибо вам за то, что вы любите нас и рассказываете своим друзьям о Telegram. С каждым новым пользователем Telegram власть возвращается от корпораций к людям», - заявил Павел Дуров

В списке самых скачиваемых Telegram занял восьмое место, обогнав Snapchat и Netflix. Самым загружаемым стал TikTok. В тройку лидеров вошли ZOOM и Facebook. За ними следуют WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Google Meet.

Напомним, в России Telegram был заблокирован в 2018 году из-за того, что руководители соцсети отказались выполнить требования российского законодательства и предоставить ФСБ ключи дешифровки данных пользователей.

В июне этого года Роскомнадзор сообщил об официальной разблокировке приложения. Решение аргументировалось тем, что администрация Telegram эффективно борется с терроризмом и экстремизмом. Однако в Германии Telegram назвали главной платформой для правых экстремистов. Согласно проведенному исследованию, операторы приложения удаляют только каждый десятый крайне правый пост.

ИСТОЧНИК KP.RU