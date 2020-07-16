2020-07-16T19:24:40+03:00
Спорт

Матч ЦСКА - Локомотив 16 июля 2020: в стартовый состав армейцев попали Влашич, Акинфеев, Марио Фернандес

Команда гостей огласила стартовое сочетание на поединок в Черкизово
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Русский бразилец" Марио Фернандес с первых минут начнет игру против "Локомотива"."Русский бразилец" Марио Фернандес с первых минут начнет игру против "Локомотива".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 16 июля, в Москве на стадионе "РЖД Арена" будет сыгран матч 29 тура чемпионата России по футболу. "Локомотив" принимает на своем поле ЦСКА и в этой игре может решиться судьба второго места по итогам сезона чемпионата России. Эта позиция в турнирной таблице дает право на выход в групповой этап Лиги Чемпионов на прямую.

ЦСКА сказал, кем начнет поединок против "Локомотива". Все лидеры команды в строю - Марио Фернандес, Игорь Акинфеев в защите. В атаке - Чалов, Влашич и Дзагоев.

Стартовый состав ЦСКА на игру против "Локомотива":Акинфеев, Марио Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Дивеев, Марадишвили, Обляков, Дзагоев, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Котин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Бийол, Елеев, Карпов, Тикнизян, Шкурин.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - ЦСКА. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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