2020-07-16T19:56:01+03:00
Политика

Медведев: "Северный поток 2" завершат, несмотря на "стенания американских друзей"

Ранее Вашингтон заявил о новых санкция в отношении проекта газопровода
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий МедведевДмитрий МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Проект газопровода «Северный поток 2» будет завершен, несмотря на «стенания американских друзей». Так зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления Вашингтона о новых санкция в отношении компаний, работающих над проектом трубопровода.

«А газовый проект, конечно, будет завершён. Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы не законченным. Так будет и сейчас, несмотря на стенания наших американских друзей», - написал политик на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, ранее США заявили о своих планах ввести новые ограничения не только в отношении тех, кто непосредственно строит и запускает газопровод, но и в отношении контактирующих фирм, в том числе страховые компании и порты.

В Кремле такие санкции назвали грубым давлением на бизнес в Европе, а в Германии заявили, что несмотря на угрозы, не изменят своей позиции по «Северному потоку - 2» и «твердо отвергают» американские ограничения. Позже Берлин обвинил Вашингтон в нарушение суверенитета Европы

ИСТОЧНИК KP.RU

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