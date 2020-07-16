Матч ЦСКА - Локомотив 16 июля 2020: Гильерме вернулся в стартовый состав "Локомотива"

16 Июль 2020 2020-07-16T19:30:10+03:00

Вратарь "Локомотива" Гильерме - снова в стартовом составе своей команды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помимо вратаря, в строю у железнодорожников снова полузащитник Дмитрий Баринов

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В четверг, 16 июля, в Москве будет сыгран главный матч 29 тура чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и ЦСКА. Встреча, которая пройдет на "РЖД Арене" должна решить вопрос с серебряными медалями по итогам нынешнего сезона.

Хозяева поля огласили стартовый состав на этот важный для себя поединок и в числе тех, кто выйдет с первых минут у команды Марко Николича, есть знаковые игроки. В частности, это - защитник Мацей Рыбус, вратарь Гильерме, полузащитник Дмитрий Баринов.

Стартовый состав "Локомотива" на игру против ЦСКА: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Ал.Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Жоао Марио, Эдер.

Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Черный, Квирквелия, Живоглядов, Куликов, Рыбчинский, Ан.Миранчук, Сулейманов, Жемалетдинов, Фарфан.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - ЦСКА. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU