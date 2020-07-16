2020-07-16T20:07:47+03:00
Коронавирус Covid-19

«Второй пресловутой волны быть уже не может»: Специалист согласился со словами Собянина о коронавирусе

В эфире Радио «Комсомольская правда» эпидемиолог Волчков отметил, что Россия «очень хорошо отреагировала» на появление COVID-19
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Второй пресловутой волны быть уже не может»: Специалист оценил слова Собянина о коронавирусе«Второй пресловутой волны быть уже не может»: Специалист оценил слова Собянина о коронавирусеФото: Лилия ЗАХАРОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что повторный карантин Москве не грозит. Об отсутствии риска второй волны коронавирусной инфекции в столице столичный градоначальник сказал в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде". Слова мэра в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По словам специалиста, данные говорят о том, что Россия пошла по пути "контролируемой и естественной вакцинации", то есть фактически большое количество людей уже столкнулось с вирусом, переболело либо в легкой форме, либо в бессимптомной, и небольшая часть в тяжелой форме.

«Действительно, были люди, которые пострадали от COVID-19, к сожалению. Но статистика, тем не менее, по России, кто-то будет говорить, что она ложная – не ложная, я, все-таки склоняюсь к тому, что мы, действительно, очень хорошо отреагировали на COVID в целом. Есть отдельные регионы, где ситуация была не столь оптимистична», - заявил эпидемиолог

Волчков отметил, что, если более 50-60 процентов уже переболело COVID, значит, «пресловутой» второй волны быть уже не может. Просто потому, что инфекция «спадает на нет». «И по моему прогнозу, к концу лета Москва полностью, скажем так, дотлеет. И, в принципе, для Москвы, для крупных мегаполисов второй волны быть не может», - заключил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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