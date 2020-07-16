2020-07-16T20:11:24+03:00
В мире

В Монголии у подростка заподозрили бубонную чуму

За несколько дней до этого мальчик съел мясо сурка
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Монголии заподозрили бубонную чуму у подростка, который за несколько дней до этого съел мясо суркаВ Монголии заподозрили бубонную чуму у подростка, который за несколько дней до этого съел мясо суркаФото: REUTERS
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В Монголии выявили еще один случай бубонной чумы. На этот раз - у 16-летнего подростка. Заболевший проживает в аймаке (провинции) Говь-Алтай на западе Монголии, сейчас он находится на изоляции.

- Шестнадцатилетний мальчик из сомона (наименьшая административно-территориальная единица в Монголии – ред.) Эрдэнэ находится в изоляции в местной больнице. В среду у него поднялась высокая температура, - сообщает монгольский минздрав.

Медики отмечают, что во вторник мальчик съел мясо сурка, который очень часто является переносчиком бубонной чумы. Врачи настоятельно советуют отказаться от его употребления.

Напомним, вспышку бубонной чумы зафиксировали в Монголии в начале июля. Тогда заразились два местных жителя - мужчина и женщина, которые также съели мясо сурка. После этого в Монголии ввели карантин. Через некоторое время от бубонной чумы умер 15-летний подросток. За три дня до трагедии он вместе с друзьями употреблял в пищу мясо сурка, после чего у мальчика поднялась высокая температура. Семья вызвала врачей, однако до больницы подростка не довезли.

Бубонная чума 2020.Мир всколыхнула новость о появлении в Китае и Монголии страшной инфекции – бубонной чумы. Бояться не нужно, но быть разумными не помешает!

ИСТОЧНИК KP.RU

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