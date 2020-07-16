Глава Минстроя Владимир Якушев объяснил на Радио «КП», что мешает нам строить жилье дешево

16 Июль 2020 2020-07-16T21:01:30+03:00

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Одна из причин, по которой жилье в России дорогое — долгие сроки строительства. От принятия решения о возведении жилого дома до ввода его в эксплуатацию проходит не менее четырех лет. Этот срок вполне может быть уменьшен на год за счет пересмотра нормативной базы. Эту работу предполагается завершить к концу года. Об этом в прямом эфире Радио «КП» (97,2FM) рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

- Чем дольше мы строим, тем дороже выходит стройка – инфляция, затраты, заработная плата и т.д. Плюс еще банковский процент. За это кто заплатит потом? Заплатит потребитель, потому что все это ляжет на стоимость квадратного метра, - заявил глава Минстроя.

Министр строительства: Мы хотим упростить все процедуры, чтобы строить за год, а не за 4 00:00 00:00

Еще одна проблема, из-за которой квадратные метры никак не дешевеют - земельный вопрос.

- На сегодня не так много участков, где есть хоть какая-то инфраструктура. Поэтому инфраструктура сегодня – это дорого. И это еще один момент, где мы можем достаточно серьезно удешевить строительство, - сказал министр.

Полный текст радиоинтервью читайте в ближайшее время на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU