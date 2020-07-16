Facebook планирует запустить аналог китайского приложения TikTok

16 Июль 2020 2020-07-16T20:40:24+03:00

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Американская корпорация Facebook планирует создать аналог китайского приложения TikTok в более чем 50 странах мира. Запустить новую социальную сеть компания намерена на базе принадлежащему ей Instagram

Как передает телекомпания NBC со ссылкой на источники, сервис под названием Instagram Reels станет доступен для пользователей в течение нескольких недель. Как и в китайском приложении пользователи смогут публиковать короткие видеоролики и накладывать на них аудиодорожки из каталога доступных треков.

Новая соцсеть придет и в США, где власти говорят о намерении запретить TikTok. Как писал сайт kp.ru, американские власти давно говорят о возможности запретить TikTok и WeChat, называя эти положения «враждебные». Накануне, госсекретарь США Майк Помпео посоветовал скачивать китайскую соцсеть только тем американцам, которые осознанно хотят «передать свои персональные данные коммунистической партии Китая».

ИСТОЧНИК KP.RU