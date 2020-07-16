Байден попросил денег на избирательную кампанию после взлома аккаунт в Twitter

16 Июль 2020 2020-07-16T21:30:53+03:00

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, после взлома своего аккаунт в Twitter, сообщил, что не стал бы просить биткоины, но тут же попросил денег на свою предвыборную кампанию, предложив помочь превратить действующего американского лидера Дональда Трампа в президента одного срока

«У меня нет биткоинов, и я ни за что не попрошу вас присылать их мне. Но если вы хотите внести свою лепту в то, чтобы помочь превратить Дональда Трампа в президента одного срока, вы можете сделать это здесь», - написал сенатор на своей странице в Twitter.

Днем ранее Джо Байден стал одним из тех, чей аккаунт в социальной сети взломали. В числе пострадавших оказались бывший президент США Барак Обама, создатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Amazon Джефф Безос, а также компания Uber и другие. Взломавшие аккаунты отправили сообщения с обещанием вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU