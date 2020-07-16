2020-07-16T21:01:20+03:00
Экономика

По программе льготной ипотеки под 6,5% уже выдано кредитов на 180 миллиардов

Об этом рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) глава Минстроя Владимир Якушев
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Одобрено 197 тысяч заявок по льготной ипотеке.Одобрено 197 тысяч заявок по льготной ипотеке.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Программа льготной ипотеки на покупку новостройки под 6,5% оказалась самой эффективной мерой по поддержке строительства жилья за последние годы. Об этом в прямом эфире Радио «КП» (97,2 FM) рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

- Данная мера оказалась очень эффективной и очень своевременной. Ставка в 6,5% многих людей побудила к тому, что надо покупать. Потому что продукт очень интересный, такой ставки по ипотеке действительно никогда не было, - сообщил глава Минстроя.

По его словам, с 20 апреля, когда начала работать программа, в банки поступило 295 тысяч заявок, из них рассмотрено 254,5 тысяч, одобрено 197 тысяч.

Министр строительства: Мы хотим упростить все процедуры, чтобы строить за год, а не за 4

00:00
00:00

- Очень высокий процент одобрения, заметьте, - подчеркнул Якушев. - И выдано уже сегодня кредитов на 182 млрд. рублей. То есть четверть от запланированного лимита уже практически пришла в стройку. За последние годы другой такой эффективной программы по поддержке жилищного строительства не было. На площадке правительства идет дискуссия о продлении этой программы. Будем смотреть, как будут развиваться события, будем смотреть, что будет у нас происходить в наших макроэкономических показателях. В зависимости от этого, я думаю, и будет принято решение правительства, с которым мы пойдем с докладом к президенту, и в дальнейшем будет определена судьба этой программы.

Полное радиоинтервью читайте в ближайшее время на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Локомотив" выиграл первый тайм матча 29 тура у ЦСКА 1:0 благодаря голу с пенальти после просмотра VAR
Новак сообщил о возможной стабилизации розничных цен на бензин
ООН отказалась комментировать обвинения России в «краже» вакцины от коронавируса
По программе льготной ипотеки под 6,5% уже выдано кредитов на 180 миллиардов
Цена на газ для населения вырастит с 1 августа
Байден попросил денег на избирательную кампанию после взлома аккаунт в Twitter
Facebook планирует запустить аналог китайского приложения TikTok
Снос памятника активистке Black Lives Matter в Бристоле засняли на видео
Глава Минстроя Владимир Якушев объяснил на Радио «КП», что мешает нам строить жилье дешево
В Монголии у подростка заподозрили бубонную чуму
«Второй пресловутой волны быть уже не может»: Специалист согласился со словами Собянина о коронавирусе
Матч ЦСКА - Локомотив 16 июля 2020: Гильерме вернулся в стартовый состав "Локомотива"
Медведев: "Северный поток 2" завершат, несмотря на "стенания американских друзей"
Матч ЦСКА - Локомотив 16 июля 2020: в стартовый состав армейцев попали Влашич, Акинфеев, Марио Фернандес
Telegram вошел в топ-10 самых скачиваемых приложений в мире
Евросоюз вновь отказался открывать границы для российских туристов
Путин не планирует встречу с Трампом на Генассамблее ООН
«Мечта о непобедимой Украине»: Зеленский призвал все партии объединиться и «вернуть свои территории»
Елизавета II посвятит ветерана в рыцари за благотворительный сбор для медиков в 30 миллионов фунтов стерлингов
Собянин уверен, что "Социальный мониторинг" спасает жизни десятков тысяч москвичей
Собянин заявил, что уничтожить коронавирус невозможно
Ильхам Алиев сообщил об отсутствии переговоров по Карабаху
Сергей Собянин: Москвичи ежедневно сдают около 70 тысяч тестов на коронавирус
Собянин: статистику по заболевшим и умершим от коронавируса в Москве публикуют открыто
Собянин ответил на обвинения в резкой отмене ограничений в Москве
Фильм Алексея Учителя «Цой» выйдет на экраны 27 августа
И за 12 миллионов рублей: Стоимость квартир под льготную ипотеку 6,5% хотят увеличить
Россиян, прибывших из-за рубежа, обяжут заполнять форму на сайте госуслуг