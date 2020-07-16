По программе льготной ипотеки под 6,5% уже выдано кредитов на 180 миллиардов

16 Июль 2020 2020-07-16T21:01:20+03:00

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Программа льготной ипотеки на покупку новостройки под 6,5% оказалась самой эффективной мерой по поддержке строительства жилья за последние годы. Об этом в прямом эфире Радио «КП» (97,2 FM) рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

- Данная мера оказалась очень эффективной и очень своевременной. Ставка в 6,5% многих людей побудила к тому, что надо покупать. Потому что продукт очень интересный, такой ставки по ипотеке действительно никогда не было, - сообщил глава Минстроя.

По его словам, с 20 апреля, когда начала работать программа, в банки поступило 295 тысяч заявок, из них рассмотрено 254,5 тысяч, одобрено 197 тысяч.

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- Очень высокий процент одобрения, заметьте, - подчеркнул Якушев. - И выдано уже сегодня кредитов на 182 млрд. рублей. То есть четверть от запланированного лимита уже практически пришла в стройку. За последние годы другой такой эффективной программы по поддержке жилищного строительства не было. На площадке правительства идет дискуссия о продлении этой программы. Будем смотреть, как будут развиваться события, будем смотреть, что будет у нас происходить в наших макроэкономических показателях. В зависимости от этого, я думаю, и будет принято решение правительства, с которым мы пойдем с докладом к президенту, и в дальнейшем будет определена судьба этой программы.

Полное радиоинтервью читайте в ближайшее время на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU