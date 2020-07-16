2020-07-16T21:09:52+03:00
Политика

ООН отказалась комментировать обвинения России в «краже» вакцины от коронавируса

Ранее Лондон заявил о хакерской атаке на британские фармкомпании
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ООН прокомментировала заявления о «причастности» России к хакерским атакам на фармкомпании БританииООН прокомментировала заявления о «причастности» России к хакерским атакам на фармкомпании БританииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Организации Объединенных наций нет данных о попытках связанных о якобы причастности России к хакерским атакам на британские фармкомпании и исследовательские центры, которые занимаются сбором информации о разработках вакцины от коронавирусной инфекции.

«У нас нет комментария или информации касательно сообщений о хакерстве, о которых вы упомянули», - сказал официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Напомним, ранее Лондон обвинил Россию не только в хакерских атаках на фармкомпании, но и во вмешательстве в парламентские выборы в Великобритании в декабре прошлого года. По словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, «на основании широкомасштабного анализа» правительство пришло к выводу, что Москва «почти наверняка» пыталась вмешаться в избирательный процесс. По данному факту уже возбуждено уголовное расследование.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет очередные голословные обвинения. В МИД РФ назвали подобные заявления британского правительства туманными и противоречивыми. Официальный представитель ведомств Мария Захарова отметила, что в данном случае необходимо предъявлять хоть какие-то доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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