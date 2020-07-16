"Локомотив" выиграл первый тайм матча 29 тура у ЦСКА 1:0 благодаря голу с пенальти после просмотра VAR

16 Июль 2020 2020-07-16T21:20:41+03:00

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В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился первый тайм матча "Локомотив" - ЦСКА. В этом поединке решается судьба второго места по итогам сезона в РПЛ и прямой путевки в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Стартовые 45 минут поединка выиграли хозяева поля. Счет в поединке на 33-й минуте матча открыл лидер атак "Локомотива" нынешним летом - полузащитник Алексей Миранчук. Он пробил точно с пенальти. 11-метровый был назначен за снос форварда "Локо" Эдера в штрафной соперников. Причем, судья поединка для того, чтобы удостовериться, прибегнул к помощи системы видеоповтора VAR.

В поединке наступил перерыв и матч будет возобновлен через 15 минут. Пока что же "Локомотив" выигрывает 1-0.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - ЦСКА. Стартовый свисток поединка прозвучал в 20:30 по московскому времени. Перед этой игрой ЦСКА занимал четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а "Локомотив" пока что шел вторым.

ИСТОЧНИК KP.RU