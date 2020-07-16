Новак сообщил о возможной стабилизации розничных цен на бензин
Министр заявил, что отметил, что меры правительства позволяют удержать цены
Новак сообщил о возможной стабилизации розничных цен на бензинФото: Евгения ГУСЕВА
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В июне розничные цены на бензин Аи-95 в России выросли на 1%, на бензин Аи-92 - на 0,8%. Однако в июле оптовые цены начали снижаться, поэтому ситуация должна стабилизироваться. Такое заявление сделал министр энергетики Александр Новак, отметив, что меры правительства позволяют удержать цены
ИСТОЧНИК KP.RU