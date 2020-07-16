2020-07-16T22:04:12+03:00
Общество

Глава РФПИ объяснил, почему России незачем «красть» британские разработки вакцин от коронавируса

Ранее Лондон обвинил Москву в хакерской атаке на британские фармкомпании
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава РФПИ объяснил, почему России незачем «красть» британские разработки вакцин от коронавирусаГлава РФПИ объяснил, почему России незачем «красть» британские разработки вакцин от коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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У России нет нужды «красть» информации о разработках вакцины от коронавирусной инфекции в Великобритании, поскольку компания AstraZeneca уже договорилась с «Р-Фарм» о производстве препарата и уже передала все наработки.

Так глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления Лондона о якобы причастности Москвы к хакерским атакам на британские фармкомпании и исследовательские центры, которые занимались разработкой вакцины в Канаде, США и Британии.

«Нет нужды «красть» что-либо из Оксфорда, поскольку AstraZeneca уже договорилась с одной из наших портфельных компаний «Р-Фарм» о производстве оксфордских вакцин в России. Поэтому нет необходимости что-либо красть, нет нужды в секретах», - сказал Глава РФПИ в беседе с Times Radio.

Напомним, Лондон также обвинил Москву в попытках вмешаться в парламентские выборы Соединенного Королевства. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет очередные голословные обвинения. В МИД РФ назвали подобные сообщения британского правительства туманными и противоречивыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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