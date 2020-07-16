2020-07-16T22:30:57+03:00
Общество

Впустившего убийцу в детсад Нарьян-Мара охранника приговорили к 2,5 годам колонии

Подсудимый также должен будет выплатить компенсацию морального вреда
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Впустившего убийцу в детсад Нарьян-Мара охранника приговорили к 2,5 годам колонииВпустившего убийцу в детсад Нарьян-Мара охранника приговорили к 2,5 годам колонииФото: Олег ЗОЛОТО
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Впустившего убийцу в детсад Нарьян-Мара охранника приговорили к 2,5 годам колонии. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«Приговором суда охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении СК РФ.

Кроме того, подсудимый должен будет выплатить по 600 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда каждому потерпевшему.

Напомним, в октябре прошлого года жестокое убийство шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мар совершил 36-летний Денис Поздеев, который зашел к малышам под видом отца. Охраннику мужчина не показался подозрительным, и он спокойно его пропустил. Преступник с ножом побежал в угол комнаты, где спал 6-летний мальчик. От полученных травм ребенок умер на руках у воспитателя.

Во время допроса Поздеев заявил, что ранее прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь, и будучи должником верил, что преступление сделает его богатым. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом – он был осужден за использование нацистской символики, и должен был заплатить деньги в качестве штрафа за публикацию нацистских крестов на своей странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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