Россия может завершить испытания вакцины от коронавируса быстрее других стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Третья, финальная фаза испытаний вакцины от коронавируса института имени Гамалеи может завершиться раньше, чем в других странах. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

«Это финальная фаза, которая необходима для запуска вакцины в активное использование. И мы считаем, что Россия, возможно, пройдет эту фазу быстрее, чем другие страны», - рассказал глава РФПИ в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, начало третьей фазы испытаний является переходом к масштабному тестированию на» тысячах людей в Москве». Третью фазу также планируют проводить и в других странах.

Напомним, по оценкам специалистов, вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса института имени Гамалеи должна быть завершена 3 августа. Кроме того, глава РФПИ сообщил, что полная вакцинация россиян от коронавируса может завершиться в начале следующего года - в России будет произведено 30 миллионов доз вакцин, а при необходимости производство могут расширить до 50 миллионов.