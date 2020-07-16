2020-07-16T22:49:08+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 13,3 млн

За минувшие сутки выявили более 226 тыс. случаев заражения коронавирусом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 13,3 млнВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 13,3 млнФото: REUTERS
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По состоянию на четверг, 17 июля, количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией превысило в мире 13,3 миллиона, а жертвами заболевания стали более 580 тысяч пациентов. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Только за минувшие сутки в мире подтвердили 226 181 новых случая инфицирования COVID-19, а число жертв инфекции увеличилось на 5 579.

Таким образом, за все время пандемии в мире зарегистрировали уже 13 378 853 заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов составляет 535 759

Лидером по числу заболевших остаются Соединенные Штаты, где зафиксировали уже более 3,4 миллиона случаев заражения. Следом расположилась Бразилия, где количество заболевших на данный момент превысило 1,9 миллиона. На третьем месте находится Индия, где инфицированы почти 968 тысяч человек

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил об ускорении распространения коронавируса. По его словам, пандемия в мире еще не достигла своего пика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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