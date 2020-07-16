Twitter заблокировал аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последнего месяца

16 Июль 2020 2020-07-16T22:54:27+03:00

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После сообщений о взломе аккаунтов крупных компаний и знаменитостей в Twitter, руководство соцсети приняло решение заблокировать все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней

Руководство Twitter также опубликовало отчет о ходе расследования взлома аккаунтов знаменитых пользователей. Отмечается, что хакеры, вероятнее всего, не знали паролей от учетных записей.

«У нас нет данных о том, что атаковавшие получили доступ к паролям. В настоящее время мы считаем, что в смене пароля нет необходимости», - говорится в заявлении техподдержки Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU