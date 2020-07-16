Twitter заблокировал аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последнего месяца

16 Июль 2020 2020-07-16T23:00:34+03:00

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После сообщений о взломе аккаунтов крупных компаний и знаменитостей в Twitter, руководство соцсети приняло решение заблокировать все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней

Руководство Twitter также опубликовало отчет о ходе расследования взлома аккаунтов знаменитых пользователей. Отмечается, что хакеры, вероятнее всего, не знали паролей от учетных записей.

«У нас нет данных о том, что атаковавшие получили доступ к паролям. В настоящее время мы считаем, что в смене пароля нет необходимости», - говорится в заявлении техподдержки Twitter.

Как писал сайт kp.ru, в числе пострадавших от хакерской атаки оказались бывший американский лидер Барак Обама, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, создатель Microsoft Билл Гейтс, глава Amazon Джефф Безос, компания Uber и другие. Взломщики отправили сообщения с обещанием вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.

Накануне Джо Байден заявил, что не стал бы просить биткоины, но тут же попросил денег на свою кампанию для того, чтобы превратить действующего американского лидера Дональда Трампа в президента одного срока

ИСТОЧНИК KP.RU