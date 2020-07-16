2020-07-16T23:37:24+03:00
В мире

Белый дом: Трамп не бросит Twitter из-за взлома страниц знаменитостей

В вашингтонской администрации президента США утверждают, что его аккаунт надежно защищен
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп знает об инциденте со взломом Twitter-аккаунтов мировых знаменитостей, однако бросать из-за этого свою любимую соцсеть не собирается. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Кейли Макинэни.

Стоит отметить, что Трамп зарегистрировался в популярном сервисе микроблогов задолго до того, как стал президентом, – в марте 2009 года. За это время он запостил 53,6 тысячи сообщений. Обычно американский лидер публикует около десяти твитов в сутки.

«Президент останется в Twitter. Его аккаунт защищен и не подвергался опасности во время этих атак», - сказала Кейли Макинэни в ответ на просьбу репортеров прокомментировать ситуацию со взломом.

По словам пресс-секретаря Белого дома, этим вопросом занимается помощник главы государства Дэниел Скавино, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, он обсуждал проблему с руководством компании Twitter, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после взлома на страницах известных всему миру людей появились сообщения о раздаче нескольких тысяч биткоинов и предложения в ближайшие полчаса отправить некоторую сумму на указанные кошельки, чтобы получить в два раза больше. Удивительно, но нашлись и желающие:по данным агентства Bloomberg, подписчики знаменитостей отправили взломщикам более 110 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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