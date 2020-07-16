За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 29 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 4271 человек.
Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве. Умершие страдали сопутствующими заболеваниями – в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
«В Москве скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», - говорится в сообщении штаба.
Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано уже 231,8 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 531 нового заразившегося с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 168955 пациентов, за сутки – 1145.
Оперативный штаб напоминает, что COVID-19 остаётся угрозой для жизни и здоровья москвичей. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих соблюдайте социальную дистанцию и другие требования санитарных врачей. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора.
Напомним, как писал сайт kp.ru, с 16 июля в столице все желающие могут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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