Ватикан обнародовал свод правил, как реагировать на случаи педофилии среди священников

17 Июль 2020 2020-07-17T01:21:47+03:00

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Ватикан обнародовал документ, представляющий собой своеобразный свод правил для представителей католической церкви, которым придется заниматься делами священников, обвиняемых в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним прихожанам.

Об этом порталу Vatican News сообщил префект Конгрегации доктрины веры испанский кардинал Луис Ладария Феррер, отметив, что необходимость в таком «практическом руководстве» возникла в связи с многочисленными запросами со епископов, настоятелей монастырей и других видных представителей клира, которым поступают жалобы на поведение священнослужителей.

Документ состоит из 164 статей, и в нем подробно описывается, как нужно поступать в случае в случае обвинения «святых отцов» в педофилии. В частности, представителям церкви рекомендуется не оставлять без внимания такие сигналы, даже если они анонимные, но «по понятным причинам» подходить к их рассмотрению «с большой осторожностью».

Напомним, как писал сайт kp.ru, после громких скандалов, связанных со случаями педофилии среди священников папа Римский Франциск заявил, что он будет бороться с этим явлением, а для пресечения случаев сексуального насилия в лоне церкви, необходимы суровые наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU