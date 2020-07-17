В США спустя четыре дня потушили пожар на десантном корабле
Спустя четыре дня после начала пожара на универсальном десантном корабле Bonhomme Richard (LHD 6) американских Военно-морских сил в Сан-Диего, наконец, удалось полностью потушить огонь. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил журналистам представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек на специальной пресс-конференции.
Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар на военном судне, которое стоит на военно-морской базе в Сан-Диего, вспыхнул еще в воскресенье, 12 июля, причем в его трюмах в момент возгорания находилось более 3,7 тысячи тонн топлива.
Экипаж корабля составляет порядка тысячи человек, однако судно стояло на техническом обслуживании, и на его борту в момент возгорания находились 160 моряков. Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре на корабле увеличилось до 21 человека. Причины возгорания выясняет следствие.
Пожар на военном судне в Сан-Диего.
ИСТОЧНИК KP.RU