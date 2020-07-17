2020-07-17T01:42:13+03:00
Происшествия

В США спустя четыре дня потушили пожар на десантном корабле

Огонь на американском военном судне Bonhomme Richard вспыхнул еще в воскресенье
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожар на борту десантного корабля ВМС США USS Bonhomme Richard в Сан-Диего потушенПожар на борту десантного корабля ВМС США USS Bonhomme Richard в Сан-Диего потушенФото: REUTERS
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Спустя четыре дня после начала пожара на универсальном десантном корабле Bonhomme Richard (LHD 6) американских Военно-морских сил в Сан-Диего, наконец, удалось полностью потушить огонь. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил журналистам представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек на специальной пресс-конференции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар на военном судне, которое стоит на военно-морской базе в Сан-Диего, вспыхнул еще в воскресенье, 12 июля, причем в его трюмах в момент возгорания находилось более 3,7 тысячи тонн топлива.

Экипаж корабля составляет порядка тысячи человек, однако судно стояло на техническом обслуживании, и на его борту в момент возгорания находились 160 моряков. Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре на корабле увеличилось до 21 человека. Причины возгорания выясняет следствие.

Пожар на военном судне в Сан-Диего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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