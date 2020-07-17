В Пентагоне пояснили, о какой «самой быстрой» гиперзвуковой ракете рассказывал Трамп

17 Июль 2020 2020-07-17T02:03:25+03:00

Глава Белого дома в последнее время уже несколько раз упоминал о разработке «супер-ракеты» в США

Изменить размер текста: A A

В Пентагоне пояснили, о какой именно «самой быстрой в мире» гиперзвуковой ракете говорил президент США Дональд Трамп, упоминающий о ней с середины мая.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в последнее время глава Белого дома уже несколько раз рассказывал, что у Штатов «на стадии разработки есть очень много интересного», в том числе гиперзвуковая ракета, которая будет лететь «в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета».

«Он имел в виду недавние летные испытания, проведенные нами в марте, когда мы достигли скорости, в 17 раз превышающей скорость звука», - сообщил на условиях анонимности некий высокопоставленный представитель американского Минобороны телеканалу СNN.

Он отметил, что специально для президента проводятся брифинги по программе создания гиперзвукового оружия, и Трамп «очень заинтересован» всем, что делается военными страны в этом направлении. Испытания планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном прошли в марте.

На днях Трамп заявил, что Штаты разрабатывают «самый большой ледокол в мире». Он добавил, что на сегодняшний день у России 40 ледоколов, а у США – пока только один: «будет два, но хотели бы еще десять».

ИСТОЧНИК KP.RU