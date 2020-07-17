2020-07-17T02:29:40+03:00
Наука

NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса

Изначально запуск космической обсерватории планировался на март 2021 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Запуск новейшего телескопа «Джеймс Уэбб» отложен до 31 октября 2021 годаЗапуск новейшего телескопа «Джеймс Уэбб» отложен до 31 октября 2021 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запланированный на март 2021 года запуск своего новейшего телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb) до осени следующего года.

В опубликованном на сайте NASA сообщении говорится, что запуск космической обсерватории переносится ориентировочно на 31 октября 2021 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей, возникших, в частности, в связи с уменьшением числа занятых на строительстве телескопа сотрудников.

Отмечается, что решение о переносе даты старта также основано на проведенном ведомством анализе готовности проекта. Исследование показало, какой еще объем работы предстоит проделать специалистам перед запуском.

Заместитель руководителя NASA по науке Томас Зурбухен заявил, что строящийся телескоп – это «самая сложная космическая обсерватория в мире», и проект «Джеймс Уэбб» на сегодняшний день является «приоритетом нашей научной работы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Россия продолжает сокращать вложения в ценные бумаги США
Минкомсвязь обновила график вывозных рейсов
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса
В Пентагоне пояснили, о какой «самой быстрой» гиперзвуковой ракете рассказывал Трамп
В США спустя четыре дня потушили пожар на десантном корабле
Ватикан обнародовал свод правил, как реагировать на случаи педофилии среди священников
Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании в 34-й раз
В Армении назвали угрозы Азербайджана ударить по АЭС «государственным терроризмом»
За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом
Белый дом: Трамп не бросит Twitter из-за взлома страниц знаменитостей
Футбольный клуб "Локомотив" обеспечил себе место в Лиге Чемпионов на сезон 2020/2021
Twitter заблокировал аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последнего месяца
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 13,3 млн
Россия может завершить испытания вакцины от коронавируса быстрее других стран
Впустившего убийцу в детсад Нарьян-Мара охранника приговорили к 2,5 годам колонии
Глава РФПИ объяснил, почему России незачем «красть» британские разработки вакцин от коронавируса
"Локомотив" выиграл первый тайм матча 29 тура у ЦСКА 1:0 благодаря голу с пенальти после просмотра VAR
Новак рассказал о возможной стабилизации розничных цен на бензин
ООН отказалась комментировать обвинения России в «краже» вакцины от коронавируса
По программе льготной ипотеки под 6,5% уже выдано кредитов на 180 миллиардов
Цена на газ для населения вырастет с 1 августа
Байден попросил денег на избирательную кампанию после взлома аккаунт в Twitter
Facebook планирует запустить аналог китайского приложения TikTok
Снос памятника активистке Black Lives Matter в Бристоле засняли на видео