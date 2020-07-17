NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса

17 Июль 2020 2020-07-17T02:29:40+03:00

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Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запланированный на март 2021 года запуск своего новейшего телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb) до осени следующего года.

В опубликованном на сайте NASA сообщении говорится, что запуск космической обсерватории переносится ориентировочно на 31 октября 2021 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей, возникших, в частности, в связи с уменьшением числа занятых на строительстве телескопа сотрудников.

Отмечается, что решение о переносе даты старта также основано на проведенном ведомством анализе готовности проекта. Исследование показало, какой еще объем работы предстоит проделать специалистам перед запуском.

Заместитель руководителя NASA по науке Томас Зурбухен заявил, что строящийся телескоп – это «самая сложная космическая обсерватория в мире», и проект «Джеймс Уэбб» на сегодняшний день является «приоритетом нашей научной работы».

ИСТОЧНИК KP.RU