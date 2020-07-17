Минкомсвязь обновила график вывозных рейсов

17 Июль 2020 2020-07-17T02:49:33+03:00

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В ночь на пятницу, 17 июля, Минкомсвязь России в социальной сети опубликовала обновленный график вывозных рейсов до 27 июля. По данным министерства, на этот период в общей сложности запланировано 16 авиарейсов.

Так, в воскресенье, 19 июля, должен состояться рейс «Бишкек – Москва», а на следующий день, понедельник, намечены вылеты из Бишкека в Екатеринбург и из Токио во Владивосток.

На вторник, 21 июля, запланированы рейсы «Баку – Жуковский», «Душанбе – Москва» и «Душанбе – Екатеринбург».

В среду, 22 июля, в Москву смогут вылететь россияне из Ларнаки и Каира.

23 июля должны состояться рейсы «Ош – Москва» и «Бишкек – Новосибирск».

24 июля наших соотечественников вывезут в Москву из Сеула.

На следующий день, в субботу 25 июля, россияне смогут вылететь из Оша в Новосибирск и из Манилы во Владивосток.

На воскресенье, 26 июля, намечены вылеты двух российских самолетов из Еревана – в Жуковский и в Ростов-на-Дону.

27 июля планируется рейс «Ереван – Калуга».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее восемь стран – Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты – официально объявили, что готовы уже сейчас принимать российских туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU