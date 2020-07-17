2020-07-17T03:24:19+03:00
Экономика

Россия продолжает сокращать вложения в ценные бумаги США

В мае они сократились на $1,46 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 годаРоссия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 годаФото: REUTERS
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Россия продолжает сокращать вложения в американские ценные бумаги. Так, по данным министерства финансов США, в мае объем вложений нашей страны в государственные облигации составил 5,39 миллиарда долларов, это на 1,46 миллиарда меньше, чем в апреле (6,85 миллиарда долларов).

По данным, опубликованным 16 июля на сайте Минфина США, сумма долгосрочных облигаций снизилась с $4,01 миллиарда в апреле до 3,75 миллиарда долларов в мае, а краткосрочных – с $2,83 млрд до 1,63 миллиарда «зеленых».

Первое место по числу ценных бумаг казначейства Соединенных Штатов занимает Япония (объем вложений по состоянию на май – 1,26 триллиона долларов), вторым крупнейшим держателем американских гособлигаций является Китай ($1,08 трлн).

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия сокращает свои финансовые вложения в американский госдолг с весны 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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