Следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой

17 Июль 2020 2020-07-17T03:48:36+03:00

С начала возобновления расследования по делу о расстреле семьи Романовых проведено 37 судебных экспертиз и следственных экспериментов

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С начала возобновления расследования по делу о расстреле царской семьи Романовых Следственный комитет России провел 37 судебных экспертиз и следственных экспериментов, с помощью которых были опровергнуты некоторые версии.

В частности, – о том, что тела убитых в ночь с 17 на 18 июля 1918 года членов монаршей семьи могли растворить в кислоте или сжечь. Об этом накануне 102-й годовщины расстрела Романовых рассказала в интервью газете «Известия» старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Марина Молодцова.

ИСТОЧНИК KP.RU