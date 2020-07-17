В Минобороны России объяснили причины выхода США из Договора по открытому небу

17 Июль 2020 2020-07-17T04:46:53+03:00

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Соединенные Штаты приняли решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН) как минимум по двум причинам: из-за желания контролировать космос и нежелания допускать иностранных наблюдателей на свою территорию.

Такое мнение в интервью газете министерства обороны «Красная звезда» высказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Желание американцев поставить под контроль весь космос (системы связи, навигации, контроля космического мусора, дистанционного зондирования земли и др.), и на этом хорошо зарабатывать в будущем, продавая соответствующие материалы», - назвал он первую причину.

Вторая же – нежелание США допускать инспекцию своей территории, – как считает Сергей Рыжков, связана с тем, что выросли преимущества российской стороны в получении информации. Начальник Центра отметил, что «на направлении внедрения в ДОН передовых технологий» Россия обогнала партнеров примерно на шесть или даже семь лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из Договора по открытому небу 21 мая. При этом он заявил о хорошем шансе для нового соглашения с Россией по контролю над вооружениями. Позже сенаторы-демократы потребовали немедленной остановки выхода страны из соглашения, поскольку, по их мнению, глава Белого дома запустил этот процесс незаконно.

СПРАВКА «КП»

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.

ИСТОЧНИК KP.RU