2020-07-17T05:19:46+03:00
Политика

Пушков: Украинские политики без России жить не могут

Так член Совфеда прокомментировал прозвучавшее из Киева очередное заявление о «вторжении России»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей ПушковГлава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинские политики без России жить не могут, а их фантазии о «вторжении» северного соседа придают смысл «придают смысл всему существованию нынешней Украины, ее политике и идеологии», считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Так он в одной из соцсетей прокомментировал заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что в случае вымышленного «вторжения» Киев – под угрозой.

«Любимая тема украинских политиков и идеологов – грядущее «вторжение России», которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя бы в жанре «фэнтези». Причина в том, что они без России жить не могут. Без России теряется смысл существования Украины, ибо нет у нее другого места в мире, как относительно России», - написал российский сенатор.

Он пояснил, что для Незалежной с севера нависает «слишком мощная геополитическая данность», однако «Украина не нужна этой данности как часть своей территории – собственной достаточно».

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Киев под угрозой

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Киев под угрозой

России, как отметил Пушков, соседняя страна «желательна как невраждебное, а лучше – близкое и дружественное государство», но «в целом Россия может обойтись и без Украины», а вот Украина без России пропадет.

«Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью «щита» Европы от России? Под что, под какое место в мире будут выпрашивать кредиты и транши МВФ, финансовую помощь от ЕС? Под каким предлогом будут проситься в НАТО? Что принесут в котомке великим магистрам западного альянса, если не горячую готовность конфликтовать с Россией? За счет чего будут утверждать свою виртуальную «суверенность» и «незалежность», от которой вмиг откажутся лишь за улыбку Трампа или Байдена, как не за счет России? Ибо о независимости от США или ЕС и речи нет – есть неудержимый порыв к полной от них зависимости. Нет, никак Украине, созданной в своем нынешнем виде Россией, без России не обойтись», - продолжил Пушков.

И подытожил: «Украина одержима Россией и является заложницей своей одержимости».

ИСТОЧНИК KP.RU

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