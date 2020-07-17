В Липецкой области столкнулись автобус и грузовая «Газель», пострадали пять человек

17 Июль 2020 2020-07-17T06:07:07+03:00

Пострадали пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Ранним утром в пятницу, 17 июля, в Елецком районе Липецкой области столкнулись автобус и грузовая «Газель», в результате пострадали пять человек, двое из них – водители обоих транспортных средств – находятся в тяжелом состоянии.

«Пять человек пострадали в ДТП, двое их них в тяжелом состоянии. Еще двое от госпитализации отказались. В итоге трое доставлены в Елецкую райбольницу», - рассказала ТАСС представитель ЕДДС Елецкого района.

Она сообщила, что попавший в аварию автобус «Элвест» – украинский, он направлялся из Донецка в Санкт-Петербург. Четверо из пяти пострадавших были его пассажирами, всего же в автобусе находилось около 40 пассажиров.

«Среди пострадавших житель Кировской области и житель Ставропольского края, остальные — жители Луганской и Донецкой областей, у людей переломы и ожоги», - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, сейчас решается вопрос, где пассажиры будут ожидать отправленный за ними из Воронежа автобус. Есть два варианта: либо людей отвезут в ближайшую гостиницу, либо они «просто будут греться» в предоставленных ЕДДС автобусах.

ИСТОЧНИК KP.RU