В Самаре тушат пожар в жилом доме, есть пострадавшие

17 Июль 2020 2020-07-17T06:23:36+03:00

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В ночь на пятницу, 17 июля, вспыхнул крупный пожар в одном из двухэтажных домов в Самаре, пострадали несколько жильцов. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС. Число пострадавших уточняется.

Информация о пожаре в жилом доме поступила на пульт дежурного в 01:35 по местному времени (00:35 мск), к этому часу возгорание удалось локализовать. В борьбе с огнем принимают участие более 90 человек.

«Объявлен повышенный ранг вызова - «пожар № 2». Происходит горение кровли», - говорится в сообщении МЧС.

По данным спасателей, общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Повышенный ранг пожару был присвоен из-за того, что существовала угроза распространения пламени на соседний жилой дом.

«В результате пожара есть пострадавшие. Для тушения привлечены 92 человека», - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU