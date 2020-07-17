Хакеры взломали около 130 аккаунтов в Twitter

17 Июль 2020 2020-07-17T07:19:43+03:00

Неизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Барака Обамы и других известных во всем мире людей Фото: EAST NEWS

Компания продолжает расследование инцидента и обещает принять меры, чтобы не допустить подобные атаки в будущем

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В компании Twitter подсчитали, сколько пользователей одноименной социальной сети пострадали от действий интернет-злоумышленников прошлой ночью. Оказывается, хакеры взломали около 130 учетных записей, но разместить свои твиты смогли далеко не на всех страницах.

«Насколько нам известно на данный момент, нападавшие в той или иной степени атаковали приблизительно 130 аккаунтов. Нападавшие сумели установить контроль над небольшим количеством этих аккаунтов и разместили сообщения на них», - сообщила служба техподдержки Twitter.

Расследование продолжается. Специалисты компании выясняют, удалось ли взломщикам получить какие-либо секретные данные или конфиденциальную информацию. Ожидается, что это займет еще несколько дней. Руководство соцсети обещает принять меры, чтобы не допустить подобные атаки в будущем.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после взлома на страницах известных всему миру людей в Twitter появились сообщения о раздаче нескольких тысяч биткоинов и предложения в ближайшие полчаса отправить некоторую сумму на указанные кошельки, чтобы получить в два раза больше. Удивительно, но нашлись и желающие:по данным агентства Bloomberg, подписчики знаменитостей отправили взломщикам более 110 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU