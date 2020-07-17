Хакеры взломали около 130 аккаунтов в Twitter
Неизвестные хакеры взломали около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter в ходе скоординированного нападения в среду. Об этом сообщила в четверг служба поддержки американской компании Twitter.
Напомним, как писал сайт kp.ru, после взлома на страницах известных всему миру людей появились сообщения о раздаче нескольких тысяч биткоинов и предложения в ближайшие полчаса отправить некоторую сумму на указанные кошельки, чтобы получить в два раза больше. Удивительно, но нашлись и желающие:по данным агентства Bloomberg, подписчики знаменитостей отправили взломщикам более 110 тысяч долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU