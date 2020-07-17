Хакеры взломали около 130 аккаунтов в Twitter

17 Июль 2020 2020-07-17T06:49:22+03:00

Компания продолжает расследование инцидента и обещает принять меры, чтобы не допустить подобные атаки в будущем

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Неизвестные хакеры взломали около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter в ходе скоординированного нападения в среду. Об этом сообщила в четверг служба поддержки американской компании Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после взлома на страницах известных всему миру людей появились сообщения о раздаче нескольких тысяч биткоинов и предложения в ближайшие полчаса отправить некоторую сумму на указанные кошельки, чтобы получить в два раза больше. Удивительно, но нашлись и желающие:по данным агентства Bloomberg, подписчики знаменитостей отправили взломщикам более 110 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU