Последние новости на утро 17 июля 2020: С 1 августа газ для россиян подорожает на 3%

17 Июль 2020 2020-07-17T07:48:35+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 17 июля 2020 года

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С 1 августа цена газа для россиян повысится на три процента. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы, который зарегистрирован в министерстве юстиции.

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению», - говорится в документе.

С начала возобновления расследования по делу о расстреле царской семьи Романовых Следственный комитет России провел 37 судебных экспертиз и следственных экспериментов, с помощью которых были опровергнуты некоторые версии. В частности, – о том, что тела убитых в ночь с 17 на 18 июля 1918 года членов монаршей семьи могли растворить в кислоте или сжечь. Об этом накануне 102-й годовщины расстрела Романовых рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Марина Молодцова.

В Минобороны России объяснили причины выхода США из Договора по открытому небу (ДОН). Соединенные Штаты приняли решение выйти из Договора как минимум по двум причинам: из-за желания контролировать космос и нежелания допускать иностранных наблюдателей на свою территорию. Такое мнение высказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

А в Пентагоне пояснили, что именно имел в виду президент Дональд Трамп, с середины мая упоминающий о «самой быстрой в мире» гиперзвуковой ракете. Глава Белого дома уже несколько раз рассказывал, что у Штатов «на стадии разработки есть очень много интересного», в том числе гиперзвуковая ракета, которая будет лететь «в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета».

Еще одна новость из США: пожар, вспыхнувший еще в воскресенье на универсальном десантном корабле Bonhomme Richard, наконец, удалось потушить. Причины возгорания на судне выясняются.

И напоследок – немного о футболе. «Локомотив» обеспечил себе место в Лиге Чемпионов на сезон 2020/2021. Игроки клуба добились победы над ЦСКА со счетом 2:1 в центральном поединке 29 тура чемпионата России. И после этого, набрав 54 очка, закрепились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Тем временем мадридский «Реал» в домашнем матче предпоследнего, 37-го тура обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1, и досрочно стал чемпионом Испании по футболу.

Локомотив - ЦСКА 16 июля 2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU