Эксперт сообщил, что все регионы России прошли пик эпидемии коронавируса
Все регионы России преодолели пик распространения коронавируса и вышли на стадию снижения заболеваемости, исходя из официальной статистики. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
При этом эксперт отметил, что угасание заболеваемости нельзя назвать стремительным, и обстановка в регионах остаётся различной. Тавадян добавил, регионы разделены по динамике распространения и индексу заболеваемости, разработанному Роспотребнадзором. Российские регионы распределены на "зелёные" с выраженным снижением распространения, "жёлтые" с постепенным снижением и "красные", где индекс заболеваемости остаётся выше единицы.
ИСТОЧНИК KP.RU