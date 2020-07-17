Эксперт сообщил, что все регионы России прошли пик эпидемии коронавируса

17 Июль 2020 2020-07-17T07:31:34+03:00

Официальная статистика показывает, что все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Все регионы России преодолели пик распространения коронавируса и вышли на стадию снижения заболеваемости, исходя из официальной статистики. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

При этом эксперт отметил, что угасание заболеваемости нельзя назвать стремительным, и обстановка в регионах остаётся различной. Тавадян добавил, регионы разделены по динамике распространения и индексу заболеваемости, разработанному Роспотребнадзором. Российские регионы распределены на "зелёные" с выраженным снижением распространения, "жёлтые" с постепенным снижением и "красные", где индекс заболеваемости остаётся выше единицы.

ИСТОЧНИК KP.RU