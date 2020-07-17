Эксперт сообщил, что все регионы России прошли пик эпидемии коронавируса

17 Июль 2020 2020-07-17T08:19:13+03:00

Официальная статистика показывает, что все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Все регионы России преодолели пик распространения коронавируса и вышли на стадию снижения заболеваемости, исходя из официальной статистики. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

При этом эксперт отметил, что угасание заболеваемости нельзя назвать стремительным, и обстановка в регионах остаётся различной. Тавадян добавил, регионы разделены по динамике распространения и индексу заболеваемости, разработанному Роспотребнадзором. Российские регионы распределены на "зелёные" с выраженным снижением распространения, "жёлтые" с постепенным снижением и "красные", где индекс заболеваемости остаётся выше единицы, сообщает РИА Новости.

В группу с низким распространением вируса вошли Адыгея, Белгородская, Брянская, Воронежская области, Дагестан, Забайкалье, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Курская, Магаданская, Московская, Пензенская, Тверская области, а также Приморье, Тува и Чечня.

Список регионов со средними темпами распространения COVID-19 составили Алтай, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Рязанская, Ростовская, Саратовская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области, а также Ингушетия, Кабардино-Балкария, Камчатка, Карелия, Красноярский край, Марий Эл, Москва, Мордовия, Северная Осетия, Ставрополье, Татарстан, Ханты-Мансийский округ, Чукотка и Якутия.

Регионами со сложной эпидемиологической ситуацией математик назвал Амурскую, Архангельскую, Астраханскую, Вологодскую, Еврейскую АО, Калининградскую, Кемеровскую, Кировскую, Костромскую, Курганскую, Мурманскую, Ненецкий АО, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Орловскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Смоленскую, Томскую и Тюменскую области, а также Алтайский край, Башкирию, Бурятию, Краснодарский край, Крым, Коми, Пермский край, Санкт-Петербург, Севастополь, Удмуртию, Хабаровский край, Хакасию, Чувашию и Ямало-Ненецкий округ.

ИСТОЧНИК KP.RU