2020-07-17T08:26:11+03:00
Политика

В Конгрессе США обещают создать закон против российских хакеров

В Вашингтоне считают, что Москва стремится ослабить борьбу Штатов с пандемией коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Конгрессмен США Кевин Маккарти заявил о подготовке закона против "российских хакеров"Конгрессмен США Кевин Маккарти заявил о подготовке закона против "российских хакеров"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в ближайшее время представит законопроект против "российских хакеров". Именно их Великобритания, Канада и США обвинили в кибератаках, направленных на кражу данных о разработке вакцины от коронавируса. Маккарти заявил об этом в своём Twitter.

- Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы, направленные на то, чтобы ослабить наш ответ на пандемию, не должны остаться без ответа. В предстоящие дни я представлю законопроект, чтобы обеспечить привлечение к ответственности этих российских хакеров, - сказано в сообщении конгрессмена.

Накануне сайт KP.ru сообщал, что Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал свой доклад, в котором среди прочих российские спецслужбы обвиняются в попытках сбора информации об имеющихся в королевстве разработках и формулах вакцины от COVID-19. Согласно докладу, сбор информации осуществлялся посредством кибератак на английские профильные институты и лаборатории.

Также на сайте сообщали, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления Лондона о якобы причастности Москвы к хакерским атакам на британские фармкомпании и исследовательские центры, которые занимались разработкой вакцины в Канаде, США и Британии. Он отметил, что у России нет нужды "красть" информацию о разработках Великобритании вакцины от коронавируса, поскольку компания AstraZeneca уже договорилась с "Р-Фарм" о производстве препарата и уже передала все наработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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