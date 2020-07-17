2020-07-17T08:03:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн уже в третьей стране

Ранее планку в миллион заболевших перешагнули США и Бразилия
Ася КУЗНЕЦОВА
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Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млнЧисло заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Третьей страной в мире с более чем миллионом зафиксированных случаев заражения коронавирусом стала Индия. Накануне в стране было выявлено 32 тысячи новых заболевших, и общее число заразившихся достигло 1 миллиона 3 тысяч 832 человек, следует из данных на сайте министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.

В штате Махараштра выявлено 284 тысячи заражённых, в штате Тамилнад - 156 тысяч, а в Дели 118 тысяч.

До этого отметку в один миллион заболевших коронавирусом преодолевали только США с 3,5 миллиона пациентов и Бразилия с двумя миллионами случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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