Число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн уже в третьей стране

17 Июль 2020 2020-07-17T08:03:55+03:00

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Третьей страной в мире с более чем миллионом зафиксированных случаев заражения коронавирусом стала Индия. Накануне в стране было выявлено 32 тысячи новых заболевших, и общее число заразившихся достигло 1 миллиона 3 тысяч 832 человек, следует из данных на сайте министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.

В штате Махараштра выявлено 284 тысячи заражённых, в штате Тамилнад - 156 тысяч, а в Дели 118 тысяч.

До этого отметку в один миллион заболевших коронавирусом преодолевали только США с 3,5 миллиона пациентов и Бразилия с двумя миллионами случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU