2020-07-17T08:48:33+03:00
Происшествия

Жертву группового изнасилования и её мать раздавили трактором после заявления в полицию

За рулём был мужчина, отца которого убили родственники погибших женщин
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Индии 17-летнюю местную жительницу, ставшую жертвой группового изнасилования, задавили трактором после того, как ее мать пожаловалась на насильников в полициюВ Индии 17-летнюю местную жительницу, ставшую жертвой группового изнасилования, задавили трактором после того, как ее мать пожаловалась на насильников в полициюФото: REUTERS
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В индийском городе Амапур на севере страны на 17-летнюю жертву группового изнасилования и её мать по дороге домой наехали на тракторе после жалобы матери в полицию, сообщает Daily Mail.

Трактором управлял мужчина по имени Яшвир Раджпут, чьего отца четыре года назад убили родственники погибших. Сейчас все они находятся в тюрьме, а Раджпут, желая отомстить, похитил и изнасиловал девушку вместе с двумя другими людьми.

Мать девушки подала заявление в полицию, но Раджпут, узнав об этом, решил убить их обеих, чтобы уйти от преследования и снова отомстить за убийство отца. Девушка и её мама умерли на месте от полученных травм, а водитель скрылся с места.

В публикации Daily Mail также отмечается, что в Индии каждый год совершается более 40 тысяч изнасилований только по официальной статистике на основе поданных в полицию заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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