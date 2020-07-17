2020-07-17T09:22:48+03:00
Общество

Робот-бариста подаёт кофе в парке "Зарядье"

Приготовление напитка занимает у него около 30 секунд
Ася КУЗНЕЦОВА
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В парке "Зарядье" появился робот-баристаВ парке "Зарядье" появился робот-баристаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Робот, который может приготовить кофе и молочные коктейли, появился в парке "Зарядье". Приготовление напитков занимает у него менее минуты.

Робот способен приготовить латте, капучино, американо и шоколадный, вишнёвый или клубничный коктейль, а внимание посетителей парка он привлекает громкой музыкой.

Заказать напиток можно через планшет. Цены в меню не отличаются от обычных кофеен.

Сайт KP.ru сообщал, что в парке "Зарядье" после снятия многих ограничений, вызванных пандемией коронавируса, москвичи толпятся в больших очередях, чтобы отправиться на речном трамвайчике на прогулку в сторону Кремля и памятника Петру, а дальше - до Лужников, МГУ и Киевской площади.

Также на сайте сообщали, что, по мнению специалистов РАН, цифровизация уничтожит в России 1,2 миллиона рабочих мест, а под наибольшим риском увольнения окажутся работники низкой и средней квалификации.

Робот торгует кофе в парке «Зарядье».Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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